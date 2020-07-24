MLB’de yeni sezon başladı, ‘sanal taraftar’ uygulaması çığır açtı!

MLB yayıncılarından FOX Sports, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olan yeni sezonda “Augmented Reality” (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisini kullanarak tribünlere sanal seyirci yerleştirecek.

Major League Baseball’da (MLB) yeni sezon iki maçla başlarken ertelemelerin ardından 162 maç yerine 60 maç üzerinden oynanacak yeni sezonda pandemiye özel çözümler de dikkat çekti.

Sezonun yayıncılarından olan FOX Sports, yeni sezonda “Augmented Reality” (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisini kullanarak tribünlere sanal seyirci yerleştireceklerini hazırladığı özel bir video ile duyurdu.

Futbolda takımlar kartondan taraftarlar ile tribünlerde oyuncuları için bir görüntü ve motivasyon kaynağı oluştururken yayıncı kuruluşlar da tribün efekti kullanarak maçları evden izlemek zorunda kalan taraftarlara bir nebze tribün atmosferi yaşatmayı hedefliyordu.

#MLB yayıncılarından FOX Sports, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olan yeni sezonda “Augmented Reality” (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisini kullanarak tribünlere sanal seyirci yerleştirecek.pic.twitter.com/BxC4UXDlSJ — SKOR (@SozcuSkor) July 24, 2020

NBA’de ise saha çevresine konulacak olan ekranlar karışık yorumlar aldı. MLB’nin çözümü ise spor yayıncılığında teknoloji kullanımının gelebileceği noktayı görmek açısından etkileyici bir deneyim olarak öne çıktı.

Açılış gününde Washington Nationals, konuğu New York Yankees’e 4-1’lik skorla mağlup olurken Los Angeles Dodgers, sahasında ağırladığı San Francisco Giants’ı 8-1’le geçti. Maçlardan önce ABD ulusal marşı öncesinde, sahaya çıkan dört takım da diz çöktü.

Sahanın belli yerlerinde ve formalarda Black Lives Matter yazısı yer aldı. Ayrıca atış yapılan alanlarda da Black Lives Matter sloganının baş harfleri yer aldı. BLM ifadesi Major League Baseball’ın kısaltması olan MLB’nin ters yazılışına denk gelmesi de logo tasarımında dikkat çeken detay olarak öne çıktı.

Yankees ve Nationals oyuncuları ulusal marş esnasında ayağa kalkarken bu hafta 12 yıllık 364 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalayan Dodgers’ın yıldız oyuncusu Mookie Betts de dahil olmak üzere bazı oyuncular marş esnasında da diz çökmeye devam etti.

‘Eşitlik hakkımız!’

MLB maç öncesi paylaştığı mesajda “Bugün ve her gün kardeş gibi bir aradayız. Eşit ve aynı hedefe sahibiz: Sahayı herkes için eşit seviyeye getirmek. Adaletsizlikleri değiştirmek. Eşitlik yalnızca bir sözcük değil. Bizim hakkımız” ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte lig genelinde testler sürerken Nationals oyuncularından Juan Soto’nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Soto önümüzdeki dönemde yapılacak testlerinde üst üste iki negatif sonuç alınana dek forma giyemeyecek. Takımda Joe Ross ve tecrübeli isim Ryan Zimmerman da corona virüsü nedeniyle forma giyemiyor.