Mike Tyson geri dönüyor! Öncesinde Nate Robinson ringe olacak

2005 senesinde emekli olan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones Jr. ile 12 Eylül’de karşı karşıya gelecek. 54 yaşında olan Tyson, 51 yaşında olan Jones Jr. ile sekiz roundluk bir müsabakaya çıkacak.

Tarihin en önemli boksörlerinden biri olarak anılan Tyson aktif kariyerini uzun süre önce bitirse de, Jones Jr. 50’lerinde dahi ağır sıklette müsabakalara çıkarak dövüşüyor. Yaşları itibarıyla ciddi sakatlıklar yaşamamaları adına California Eyalet Kuralları gereği iki sporcu da kask giyecek.

Kariyerini 44’ü nakavt olmak üzere 50-6’lık derecesiyle tamamlayan Tyson, son dövüşünü Şubat 2018’de gerçekleştiren ve 47’si nakavt olmak üzere 66-9’luk dereceye sahip Jones Jr. ile ringe çıakcak.

MÜSABAKA ÖNCESİNDE NATE ROBINSON RİNGDE OLACAK

Efsane boksör Tyson’ın müsabakası öncesinde, NBA oyuncusu Nate Robinson ile YouTube fenomeni Jake Paul ringde kozlarını paylaşacak.

Bir süre önce müsabakayı duyuran ikili, The Athletic'ten Shams Charania’ya Tyson-Jones Jr. müsabakası öncesinde ringe olacaklarını açıkladı.

Robinson 2005 NBA Draft’ında 21. sırada seçilerek lige girmiş, 1,75 metrelik boyuna karşın Smaç Yarışması’nı üç kez kazanmıştı. Paul ise YouTube kariyeriyle tanınıyor. Genç yaşta ünlü olan Paul daha önce başka YouTuber’lar ile ringe çıkmıştı.

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