LeBron James ilk maçı sonrasında Breonna Taylor için adalet çağrısında bulundu

NBA’de 30 Temmuz’da tekrar başlayacak sezona, takımlar hazırlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede LA Lakers ilk hazırlık maçında Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi.

Mavs’in 108-104 galip ayrıldığı maçtan ise esas geriye kalan LeBron James’in maç sonu açıklamaları oldu. Birçok oyuncu hazırlık kampı sırasında yapılan röportajlarda Black Lives Matter hareketine vurgu yapmış ve siyahi vatandaşlar için sosyal adalet çağrısında bulunmuştu. LeBron James de ilk maç sonu açıklamasında bu konuda konuşmaktan geri durmadı.

Gelen soruları yanıtlayan James, “Öncelikle öldürülen Breonna Taylor ve ailesi için adalet çağrısında bulunmak istiyorum. Cinayete teşebbüs eden tüm polislerin doğru bir şekilde yargılanması gerekiyor. Bu ligin lider karakterlerinden biri olarak, ailesi ve Kentucky Eyaleti’nin yasını paylaşıyoruz ve adalet istiyoruz. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğu çok açık” diye konuştu.

James, George Floyd’un ölümü sonrasında da adalet çağrısında bulunmuştu. 35 yaşındaki başarılı sporcu, aynı şekilde Breonna Taylor’ın öldürülmesi sonrasında sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki göstermiş ve ailesine taziye mesajı göndermişti.

Lakers' LeBron James on Breonna Taylor: “We want the cops arrested.” pic.twitter.com/TmMSYgoJQi

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 24, 2020