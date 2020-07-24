LeBron James ile Kevin Durant’in güldüren atışması! ‘Bunu görmek için mi uyandım!’

NFL ekibi Washington Redskins, yıllardır gelen tepkiler üzerine nihayet sponsorların da baskısıyla takımın adındaki ırkçı kabul edilen ifadeyi çıkardı ve yeni sezonda Washington Football Team adını kullanacaklarını açıkladı.

Yapılan bu flaş açıklamanın ardından LeBron James, bir paylaşımda bulundu. Orlando’da, Disney tesislerinde devam edecek sezon öncesi hazırlıklarını takımı Los Angeles Lakers ile sürdüren LeBron, Washington’ın yeni isim tercihini “tembel” buldu…

Just waking back up from my pregame nap to see about The Washington Football team??? . Is that real?? No way! Oh man they had a thorough intense long board meeting about that one huh. — LeBron James (@KingJames) July 23, 2020

Aktif olarak kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan LeBron, “Maç öncesi şekerlememden Washington Football Team adını görmek için mi uyandım yani! Gerçek mi bu? Mümkün değil. Bu konu hakkında çok uzun ve yoğun bir toplantı yapmış olmalılar!” ifadelerini kullandı.

Yo I was going to check on you but figured you didn't wanna be bothered at the moment. @KDTrey5 — LeBron James (@KingJames) July 23, 2020

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LeBron James’in bu paylaşımı Brooklyn Nets’in yıldızı Kevin Durant’i kızdırdı. Çocukluğundan beri Washington taraftarı olan Durant, James’in bu alaycı paylaşımına bir gif ile cevap verdi.

James’in cevabı ise “Seni bir yoklayacaktım ama şu sıralar rahatsız edilmek istemezsin diye düşündüm” şeklinde oldu.