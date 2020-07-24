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LeBron James ile Kevin Durant’in güldüren atışması! ‘Bunu görmek için mi uyandım!’

NFL ekibi Washington Redskins, ismini Washington Football Team olarak değiştirirken karar hakkında LeBron James de bir yorumda bulundu. Twitter'da "Maç öncesi şekerlememden Washington Football Team adını görmek için mi uyandım yani! Gerçek mi bu?" diyen LeBron, Washington taraftarı Durant'i kızdırdı!

SKOR DIŞ HABER
16:18 -
Haberler Basketbol
LeBron James ile Kevin Durant’in güldüren atışması! ‘Bunu görmek için mi uyandım!’

NFL ekibi Washington Redskins, yıllardır gelen tepkiler üzerine nihayet sponsorların da baskısıyla takımın adındaki ırkçı kabul edilen ifadeyi çıkardı ve yeni sezonda Washington Football Team adını kullanacaklarını açıkladı.

Yapılan bu flaş açıklamanın ardından LeBron James, bir paylaşımda bulundu. Orlando’da, Disney tesislerinde devam edecek sezon öncesi hazırlıklarını takımı Los Angeles Lakers ile sürdüren LeBron, Washington’ın yeni isim tercihini “tembel” buldu…

Aktif olarak kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan LeBron, “Maç öncesi şekerlememden Washington Football Team adını görmek için mi uyandım yani! Gerçek mi bu? Mümkün değil. Bu konu hakkında çok uzun ve yoğun bir toplantı yapmış olmalılar!” ifadelerini kullandı.

 

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LeBron James’in bu paylaşımı Brooklyn Nets’in yıldızı Kevin Durant’i kızdırdı. Çocukluğundan beri Washington taraftarı olan Durant, James’in bu alaycı paylaşımına bir gif ile cevap verdi.

James’in cevabı ise “Seni bir yoklayacaktım ama şu sıralar rahatsız edilmek istemezsin diye düşündüm” şeklinde oldu.

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