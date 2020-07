LeBron James ile Kevin Durant’in güldüren atışması! ‘Bunu görmek için mi uyandım!’

NFL ekibi Washington Redskins, yıllardır gelen tepkiler üzerine nihayet sponsorların da baskısıyla takımın adındaki ırkçı kabul edilen ifadeyi çıkardı ve yeni sezonda Washington Football Team adını kullanacaklarını açıkladı.

Yapılan bu flaş açıklamanın ardından LeBron James, bir paylaşımda bulundu. Orlando’da, Disney tesislerinde devam edecek sezon öncesi hazırlıklarını takımı Los Angeles Lakers ile sürdüren LeBron, Washington’ın yeni isim tercihini “tembel” buldu…

Just waking back up from my pregame nap to see about The Washington Football team??? . Is that real?? No way! Oh man they had a thorough intense long board meeting about that one huh.

— LeBron James (@KingJames) July 23, 2020