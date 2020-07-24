Jordan Henderson Futbol Yazarları Derneği Yılın Oyuncusu seçildi

Premier Lig’de sezon sonu yaklaşırken ödüller de yavaş yavaş sahiplerini buluyor. İngiltere’de Futbol Yazarları Derneği’nin (FWA) Yılın Oyuncusu ödülüne Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson layık görüldü.

30 yaşındaki İngiliz oyuncu ödülü kazanırken takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane’yi, Manchester City’den Kevin De Bruyne’yi ve Manchester United’tan Marcus Rashford’u geride bıraktı.

Henderson oyların yaklaşık dörtte birini almayı başardı. İlk beşteki oyuncular dışında Trent Alexander-Arnold, Alisson, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Maddison ve Jonny Evans da oy almayı başardı.

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Liverpool kaptanı bu sezon 30 maçta forma giyerken 4 gole imza atması karşın sahada ortaya koyduğu dinamizm ile mücadele tarafında büyük fark yarattı. City’nin yıldızı De Bruyne ise 11 gol 22 asistle skor katkısı anlamında unutulmaz bir sezona imza atmıştı.