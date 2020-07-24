İttifak Holding Konyaspor, Jens Jonsson ile yolları ayırdı

Yaklaşık 4 yıldır Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Jonsson, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig ekibiyle yollarını ayırdı.

2016 yılında Danimarka’nın Aarhus takımından transfer edilen Jonsson, bu sezon oynadığı 32 Süper Lig maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Konyaspor ayrılığı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu;

Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık… Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/uqqaRQFV47

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) July 24, 2020