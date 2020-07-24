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Sözcü

İttifak Holding Konyaspor, Jens Jonsson ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

19:26 -
Haberler Futbol
İttifak Holding Konyaspor, Jens Jonsson ile yolları ayırdı

Yaklaşık 4 yıldır Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Jonsson, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig ekibiyle yollarını ayırdı.

2016 yılında Danimarka’nın Aarhus takımından transfer edilen Jonsson, bu sezon oynadığı 32 Süper Lig maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Konyaspor ayrılığı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu;

İttifak Holding Konyaspor jens jonsson