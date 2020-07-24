İtalya’da gündem Messi! Transfer için müthiş iddia…

Barcelona’da sürekli “ayrılık yok” açıklamaları gelse de, Lionel Messi’nin geleceği hakkında dedikodular alevlenmeye devam ediyor. Son iddia İtalya’dan geldi, Inter’in girişimlerde bulunduğu haberinin bir de arka planı var.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, Milano’da ev satın aldı ve Ağustos ayında İtalya’ya taşınacak. Bunun üzerine Messi’nin Inter’e transfer olabileceği haberleri de ortaya çıkmaya başladı. Çizme’de çıkan bu haberler sonrası Messi’nin Serie A’ya transfer olma ihtimali büyük bir heyecan yarattı.

ARACILAR GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Inter yetkililerinin, ‘Şu anda görüşme yok’ dediği ancak arka planda bazı aracıların görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Serie A yönetiminin de bu transfere destek verdiği ve Messi ile Ronaldo’nun rekabetinin İtalya’ya taşınmasının ligin geleceği açısından çok değerli olacağı yönünde yorumlar yaptığı da kaydedildi.

Barcelona’dan yıllık 50 milyon Euro’ya yakın bir maaş alan Messi’nin sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.