Galatasaray’ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu’nda Dinamo Sassari, Iberostar Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel Tel Aviv – Bakken Bears / Belfius Mons-Hainaut – Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa’daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena’da 14 Ekim Çarşamba Günü başlayacak.
1. Hafta
14 Ekim Çarşamba
21.30 Iberostar Tenerife – Galatasaray
2. Hafta
20 Ekim Salı
19.00 Galatasaray – Peristeri
3. Hafta
27 Ekim Salı
21.30 Dinamo Sassari – Galatasaray
4. Hafta
3 Kasım Salı
21.00 Rytas Vilnius – Galatasaray
5. Hafta
11 Kasım Çarşamba
19.00 Galatasaray – Ön elemeden gelecek takım
6. Hafta
17 Kasım Salı
21.00 VEF Riga – Galatasaray
7. Hafta
8 Aralık Salı
19.00 Galatasaray – SIG Strasbourg
8. Hafta
16 Aralık Çarşamba
19.00 Galatasaray – Iberostar Tenerife
9. Hafta
22 Aralık Salı
19.30 Peristeri – Galatasaray
10. Hafta
6 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray – Dinamo Sassari
11. Hafta
13 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray – Rytas Vilnius
12. Hafta
20 Ocak Çarşamba
Ön elemeden gelecek takım – Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)
13. Hafta
27 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray – VEF Riga
14. Hafta
2-3 Şubat
SIG Strasbourg – Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)