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Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon transferini duyurdu

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı gard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

19:00 -
Haberler Basketbol
Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon transferini duyurdu

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz” ifadeleri yer aldı.

Daryl Macon galatasaray transfer
Son güncelleme: 19:02 24.07.2020