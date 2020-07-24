Fatih Terim: Alıcı varsa hepsi satılabilir! Gitmezlerse oynatırım…

GALATASARAY'DA önceki gün statta gerçekleştirilen zirvenin ayrıntılarına SÖZCÜ ulaştı. Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim; Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile takımın son durumunu masaya yatırdı. Yönetim, Terim'e kulubün mali durumunu ve transferdeki şartlarını iletti. Deneyimli çalıştırıcı da kadrodaki revizyon ile ilgili sitemlerini anlattı:

YÖNETİMDEN TERİM’E…

PANDEMI ve saha performansımız nedeniyle büyük gelir kaybı yaşadık. Maddi sıkıntılar katlandı. FFP anlaşmamız sürüyor. Ayağımızı yorgana göre uzatmalıyız.

YABANCI sayısı konusundaki karar nedeniyle yerlilere ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

DIAGNE'NIN alıcısı yok. Çok para verdik. Şans verip kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

TERİM’DEN YÖNETİME

TAKIMDAKi yabancılardan yalnızca Seri kalabilir. Yeniden kiralanırsa iyi olur. Diğerlerinin tamamını satabilirsiniz. Buna Falcao da dahil.

KiMSENiN alıcısı çıkmazsa kullanırım. Mali şartlar belli, fazla zorlamaya gerek yok.

ÖNCELiKLi sıkıntımız kanatlarda. Transferde bu bölgeye ağırlık verirsek iyi olur.

ARDA BANA LAZIM

FATiH Terim'in, Arda'yı neden istediği ortaya çıktı. Deneyimli hocanın, takımda yerli oyuncu sayısının artacağına vurgu yapıp “Selçuk bırakıyor. Yerlileri saha içinde ateşleyecek, motive edecek deneyimli bir Türk oyuncuya ihtiyacımız var” diyerek Arda'yı işaret ettiği belirtildi. Yönetimin ise hâlâ Arda'ya sıcak bakmadığı biliniyor

BABACAN PAZARLIĞI

CiMBOM, Volkan Babacan transferi için düğmeye bastı. Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki eldiven için şampiyon Başakşehir ile masaya oturacak. Transfer görüşmelerini Abdurrahim Albayrak ile Göksel Gümüşdağ'ın yapması bekleniyor. Volkan Babacan ile turuncu-lacivertlilerin sözleşmesi Haziran 2021'de bitiyor.