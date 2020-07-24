Fatih Terim, 900. maçına çıktı

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım sezonu 3 puansız tamamlarken, Teknik Direktör Fatih Terim de Antalyaspor maçıyla kariyerindeki 900. maçına çıktı.

46 yıl önce Galatasaray’a ilk imzasını atan Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez maça çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

46 yıl önce, Galatasaray’a ilk imzasını atan İmparator @fatihterim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde bu akşam 900. kez Galatasaray için sahaya çıkıyor. #Terim900 pic.twitter.com/jT2iJGblR6

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2020