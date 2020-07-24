CANLI | Antalyaspor – Galatasaray (21:00)

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor’un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak. Antalya Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11’ler…

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin.

Galatasaray:Okan, Seri, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan, Emre, Feghouli, Belhanda, Adem

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönen ve kulüp tarihinin deplasmanda yenilmezlik serisini geliştiren Akdeniz ekibi, Galatasaray’la oynadığı son 15 lig maçında yalnızca 1 kez kazanabildi. Antalyaspor’un, teknik direktörü Tamer Tuna’nın göreve gelişinden sonra oynadığı 16 maçta sadece 2 kez kaybetmesi sezon finali öncesi güçlü bir istatistik olarak karşımıza çıkıyor.

Hareketli ve şanssız bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray ise Antalya’dan 3 puanla dönerek bir başka Antalya ekibi Alanyaspor’un önünde 5. sırayı garantilemek istiyor. Ligde rakibini son 4 maçta da yenen sarı kırmızılılar bu sezon deplasmanda 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in ise meslektaşı Tamer Tuna’ya karşı 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

Kırmızı beyazlılarda Makedon golcü Adis Jahovıc, gol krallığında 17 golle 3. sırada yer alıyor. Ligimizin en değerli forvetlerinden birisi olan Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı son 5 lig maçının 4’ünde birer gol kaydetmeyi başardı.

Antalya’ya bir maçta daha tam kadroyla gelemeyecek olan Galatasaray’da ise hafta içinde Selçuk İnan ve Mariano ile vedalaşıldı. Emre Akbaba, son haftalarda takımının ön plana çıkan isimlerinden birisi olurken Adem Büyük de galibiyet için takım arkadaşlarına yardımcı olabilecek oyunculardan birisi durumunda.