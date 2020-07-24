Burak Yılmaz’ın menajerinden veda paylaşımı

Süper Lig’de son hafta 3. sıraya yükselmek için mücadele edecek olan Beşiktaş’ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa’da top koşturacak.

Tecrübeli forvetin Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transferi son pürüzlerin giderilmesi ve Burak’ın sağlık kontrolleri ile birlikte birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.

Burak’ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.