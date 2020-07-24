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Sözcü

Burak Yılmaz’ın menajerinden veda paylaşımı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel'den veda paylaşımı geldi.

09:23 -
Haberler Beşiktaş
Burak Yılmaz’ın menajerinden veda paylaşımı

Süper Lig’de son hafta 3. sıraya yükselmek için mücadele edecek olan Beşiktaş’ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa’da top koşturacak.

Tecrübeli forvetin Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transferi son pürüzlerin giderilmesi ve Burak’ın sağlık kontrolleri ile birlikte birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.

Burak’ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.

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