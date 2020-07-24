Beşiktaş’ın 17 kişilik Gençlerbirliği kadrosu

Süper Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın maç kadrosu belli oldu. Rakibini yenip, Sivasspor’un da Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah-beyazlılar 17 isimle bu maça çıkacak.

Takımdan ayrılan Burak Yılmaz ile Boateng, cezalı olan Caner Erkin ile Lens, sakatlığı bulunan Douglas ve corona tedbiri nedeniyle Umut Nayir ve Ljajic kadroda yer almıyor.

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği kadrosunda şu isimler yalıyor;

“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Elneny, N’Koudou, Necip Uysal, Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Yılmaz, Gökhan Gönül ve Diaby.”