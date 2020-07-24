Antalyaspor Galatasaray özet! Galatasaray bir puanla bitirdi (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de son Antalyaspor Galatasaray mücadelesi ile başladı. Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle puanı 58'e yükseltti. Yarın Alanyaspor maçını kazanırsa Galatasaray ligi 6. bitirecek. Antalyaspor ise, 45 puan topladı ve 8'inci olarak ligi bitirdi.

ANTALYASPOR GALATASARAY ÖZET VE GOLLERİ İZLE

EMRE AKBABA SAKATLANDI

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Emre Akbaba sakatlandı. Maçın henüz 3. dakikasında rakip yarı sahada topa doğru koşan Akbaba, bir anda kendisini yere bıraktı. Sağ arka adelesini tutan Akbaba acı içinde kaldı. Maça devam edemeyen Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyun dahil oldu.

FATİH TERİM'İN 900. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolculuk ve hocalık kariyerinde 900. kez Galatasaray için mücadele etti.