Villerreal, Unai Emery ile 3 senelik sözleşme imzaladı

La Liga takımlarından Villerreal, son olarak Arsenal’i çalıştıran İspanyol teknik direktör Unai Emery’yle anlaştığını açıkladı.

Pazartesi yapılacak basın toplantısıyla tanıtılacak Emery, Sarı Denizaltılar’la üç senelik bir sözleşme imzaladı. Daha önce La Liga takımlarından Valenica ve Sevilla’yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, Sevilla ile üç kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Daha sonra çalıştırdığı PSG ve Arsenal’deki büyük figürlerle yaşadığı iletişim sorunlarıyla hatırlanan Emery, buna karşın başarılı taktiksel yönetim biçimiyle tanınıyor.