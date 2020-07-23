U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipler belli oldu

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa ŞAmpiyonası’nda kura çekimi yapıldı. CEV’in Lüksemburg'ta bulunan merkez binasında gerçekleşen kura çekiminde Milliler, 2. Grup'ta Hırvatistan (ev sahibi), Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile eşleşti.
1. Grup'ta ise; Bosna Hersek (ev sahibi), İtalya, Sırbistan, Slovakya, Belarus ve Polonya yer aldı.
22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda; U19 Genç Kız Milli Takımı, grup karşılaşmalarını Hırvatistan'ın Osijek şehrinde oynayacak.