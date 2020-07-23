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Steven Adams : Burası Suriye değil, dev bir tatil tesisinde kalıyoruz

Oklahoma City Thunder'ın Yeni Zelandalı yıldızı Steven Adams, NBA oyuncularının kaldıkları Disney World'deki koşulları beğenmemelerini eleştirdi.

SKOR DIŞ HABER
16:58 -
Haberler Basketbol
Steven Adams : Burası Suriye değil, dev bir tatil tesisinde kalıyoruz

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder’ın yıldızı Steven Adams, Orlando’daki Disney World’de oluşturulan fanusa dair oyuncuların memnuniyetsizliğini eleştirdi.

Bir süredir birçok oyuncu sosyal medya hesapları üzerinden kaldıkları otellerdeki yemeklerin kalitesini eleştiriyordu. Bununla alakalı olarak konuşan Adams, “Açık olalım dostum. Burası Suriye değil. Dev gibi bir tatil tesisinde kalıyoruz. Aslına bakılırsa bence çok iyi. Çünkü diğer takımlarla iletişim halinde oluyorsunuz” diyerek yapılan yorumları fazlasıyla abartılı bulduğunu söyledi.

Spesifik olarak hangi takımlarla en çok vakit geçirdiğini belirtmeyen Adams’ın takımı; Pacers, 76ers, Mavericks, Rockets, Grizzlies, Magic ve Nets ile aynı otelde kalıyor. Disney World’deki 22 takım 3 otelde yerleşmiş durumda.

Yeni Zelandalı ünlü oyuncunun 27. doğum günü geçtiğimiz günlerde kutlanmış ve yaşananlar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

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