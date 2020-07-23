Son dakika | Dinamo Kiev Lucescu ile anlaşmaya vardı

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev daha önce Türkiye Galatasaray ve Beşiktaş’le şampiyonluk yaşayan, A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada takımın başına getirilen Lucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık imza atıldığı açıklandı.

74 yaşındaki teknik adamın yıllık 3 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Dinamo Kiev’i başarılı günlerine geri döndüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şubat 2019’da Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Lucescu, “Ukrayna’yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev’de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis’e teşekkür ediyorum” dedi.