SON DAKİKA | Burak Yılmaz’ın Beşiktaş dönemi bitti! Yeni takımı…

Ocak 2019’da Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan 35 yaşındaki golcü futbolcu Burak Yılmaz, Fransa’nın Lille takımı ile resmen anlaştı.

beIN Sports’un verdiği habere göre; Lille ile 2 yıllık anlaşmaya varan milli futbolcu, ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayacak. DHA’nın geçtiği habere göre ise; Beşiktaş’tan 1 milyon euro alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz’ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa’ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fransız ekibinin teknik patronu Christophe Galtier, düzenlediği basın toplantısında “Burak Yılmaz ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Kendisi, profil olarak Jose Fonte’ye benziyor. Bu yaşta hâlâ sürekli oynuyor. Burak’ı bana sportif direktörümüz Luis Campos önerdi ve ben de Burak’tan etkilendim” ifadelerini kullanmıştı.

Burak, bu sezon çıktığı 26 maçta 14 gol ve 7 asist kaydetti ve takımın hücum gücüne önemli bir katkıda bulundu.