Slaven Bilic: WBA ile gurur duyuyorum

West Bromwich Albion’ı Premier Lig’e çıkarma başarısı gösteren Slaven Bilic, Championship’te bir takımı çalıştırma arzusunun bu süreçte çok büyük rol oynadığını söyledi.

QPR ile 2-2’lik beraberliğinin ardından Brentford'un Barnsley’i mağlup edememesiyle WBA, Premier Lig’e çıkmayı garantiledi. 2 senenin ardından İngiltere’deki en üst lige geri dönen West Bromwich’in hocası Bilic, “İnanılmaz bir sezon. İnanılmaz bir lig” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz senenin başında göreve gelen Hırvat teknik direktör, “Bu konuda her zaman fikrimi açık açık dile getirdim. Championship’te hocalık yapmanın hayalini hep kuruyordum çünkü burada bir şeyler başarmak gerçekten çok zorlu. Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar zor ve tüketici olacağını tahmin etmemiştim. Elbette her anı muhteşem değildi ancak böyle bir sonuca ulaştığınızda büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz. Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

Bilic ve oyuncuları maç bitmesine karşın, Brentford maçının sonucu bekleyerek sevinçlerine ara verdi. Hırvat teknik direktör maç sonrasındaki açıklamasında, “Maçın 1-1 olduğunu ve 85. dakikanın oynadığını söylediler. Buna güvenerek iş yapamazdık ve gol atmamız gerektiğini söyledim. Gol yeseydik o zaman da iş elimizden kayıp gidebilirdi. 2-1 olduğunu duyduktan sonra ise takımıma geri çekilmeleri gerektiğini söyledim. iki tane atabileceklerine inanmadım. Lig atladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

THOMAS FRANK: TEKRAR AYAĞA KALKMALIYIZ

Brentford’un teknik direktörü Thomas Frank ise takımının performansını playoff için yükseltmesi gerektiğini söyledi. Frank yaptığı açıklamada, “Futbol yüzde 80 katlanmak, yüzde 10 keyif almaktır. Premier Lig’e doğrudan katılma şansına sahipseniz, bu işin duygusal tarafı oluyor. Oturup uzun uzun ağlamak için vaktimiz yok çünkü bunun bize bir faydası olmayacak. Şimdi güzel bir uyku çekeceğiz. Ardından uyanıp savaşmaya devam edeceğiz” diyerek takımının tekrar ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Brentford, WBA ile 10 puanlık fark yakalamış ancak ardından arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrasında yerini lacivert beyazlılara kaptırmıştı.

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