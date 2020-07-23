‘Seçim söyleminin kaynağı yönetim’

Futbolda hayal kırıklığı ile dolu sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray'da bir süredir seçim gündemde…

SÖZCÜ'nün 16 Temmuz'da gündeme getirdiği söylentileri yalanlayan yönetimin, farklı platformlardaki aynı görüş ve haberlere ses çıkarmaması dikkat çekiyor.

Son olarak Fatih Altaylı'nın, Albayrak'ın görevini bırakacağını iddia etmesi, seçim tartışmalarını alevlendirdi. Camianın ileri gelen isimleri, süreci SÖZCÜ'ye yorumladı.

Faruk Süren (Eski Başkan): Mayısta zaten seçim var. Mustafa Cengiz'in hastalığını bahane edip seçim istenmesini anlamsız buluyorum. Sağlığı el verdiği sürece kulübün işlerini idare eder. Yetişemediği durum olursa ikinci başkan var, yardımcıları var. Seçim isteyenler gerekçelerini ortaya koysun. Mahkeme kararıyla görevine devam eden yönetimin önceden seçim kararı alması gerekirdi. Şu anda seçim konuşmak fayda sağlamaz.

Ünal Aysal (Eski Başkan): Galatasaray’ın değerleri vardır. Bu değerler bütününe bakılarak süreçler değerlendirilir. Başkan havlu atmadığı sürece seçime gidilmemelidir. Şu an seçimi düşünmek doğru olmaz. Ya başkan ve yönetimi çok başarısız olacak; ya da çok ciddi bir hatası olacak, siz zorlayacaksınız. Galatasaray'ın son yıllarda içine düştüğü en büyük yanlışların başında sürekli seçim ortamı oluşturma merakı gelmektedir.

Ahmet Özdoğan (Eski Yönetici): Seçim haberleri bir TV kanalında Abdurrahim Albayrak ile ilgili bir iddianın öne sürülmesi ile ortaya çıktı. Albayrak yalanlamadı. Yönetim de bu yorumları tekzip etmedi. Öncelik tabii ki başkanın sağlığıdır. Ama devam etmek isterse insanlar sağlık problemi olmadığını düşünürler ve tam mesai isterler. Ayrıca şunu unutmamak lazım: Galatasaray'da mahkeme kararı ile denetim kurulu düşmüştür.

Sedat Doğan (Eski Yönetici): Hem mali hem sportif yıkım var. 1.5 senedir genel kurul iradesine aykırı olarak mahkeme kararıyla oturanlar, bu yıkımın faturasının kendilerine çıkacağını bildikleri için seçim söylemlerini ortaya atıyor. Abdurrahim Albayrak ile ilgili iddialar çeşitli platformlarda konuşuluyor. Yönetimin finansörü ve etkili isminin bunu kabul etmiş olması, durumun vehametinin en önemli göstergesi…

Refik Arkan (Eski Yönetici): Seçim söylemleri, Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Altaylı'ya verdiği beyanatın etkisiyle ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı rahatsızlıktan dolayı herkes konuya hassasiyet gösteriyordu. Önümüzde mali kongre var. Rakamları görelim, üzerine konuşalım, sonrasında seçim gündeme gelebilir. Galatasaray'ın menfaatleri seçim olması gerektiğini gösterirse o zaman tabii ki yapılır.