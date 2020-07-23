Premier Lig Türkiye’yi 16’ya katladı! 18 takım bir Manchester City ediyor

Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa’nın yedi büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi.

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi’ndeki takımlar, toplam 833 milyon Euro’luk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon Euro’yken, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon Euro’ya ulaşıyor.

La Liga'yı Real ve Barça taşıyor

Premier Lig’in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon Euro’luk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon Euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon Euro…

171 milyon Euro’luk ana sponsorluk gelirlerinin 125 milyon Euro’sunu Real Madrid (70 milyon Euro) ve Barcelona (55 milyon Euro) alıyor.

Süper Lig'in toplamı bir Etihad kadar

Türkiye Süper Ligi’nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa'ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon Euro’yken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon Euro…

Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon Euro’luk toplam forma geliri, Manchester City’nin Etihad'dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon Euro kadar.

Dört devin geliri 632 milyon Euro

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, şunları söyledi:

”Forma sponsorluğu kulüpler açısından çok değerli. Dünyanın dev şirketleri kulüplerin göğüs sponsoru olmak için büyük yarış içerisinde. Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City forma sponsorluklarından toplam 632 milyon Euro kazanıyor. Süper Lig kulüplerinin sahadaki rekabette yer alması için sponsorluk gelirini yükseltmesi gerekiyor. Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan kulüpler için sponsorluk gelirleri çok önemli bir gelir kaynağı. Sponsorluk ücretlerinin artması futbol kulüplerimize pozitif katkı sağlayacak. Bu sayede, futbol kulüplerimiz hem ekonomik olarak rahat olabilecek hem de kadrolarını güçlendirebilecekler.”