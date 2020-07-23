Premier League kulüpleri siber saldırının hedefinde! 1 milyon Pound hackerların eline geçti

Birleşik Krallık’ta Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Premier League kulüplerinin, spor sektörünü kapsayan geniş bir hacker saldırısının hedefinde olduğu uyarısında bulundu.

NCSC, yayınladığı raporda bir Premier League ekibinin üst düzey yöneticilerinden birinin e-posta adresinin transfer görüşmeleri öncesinde hacklendiğinin ve hackerların eline 1 milyon Pound geçtiğinin altını çizdi.

Raporda kulüp ismi verilmezken ülke genelinde kulüplerin siber güvenlik alanına yatırım yapmaları tavsiye edildi. Hackerlar için spor kulüplerinin değerli ‘hedefler’ olduğu ayrıca ifade edildi.

Birleşik Krallık’ta spor kurumlarının yüzde 70’inin yılda bir kez siber saldırıya uğradığı ve bu oranın ülkedeki ortalama bir işletmenin iki katından fazla olduğu raporda yer aldı. Siber saldırıya uğrayan spor kuruluşlarının yüzde 30’unun maddi zarara uğradığını ve bu zararın ortalama 10 bin Pound olduğu ifade edildi.

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‘İvedilikle uyarıyorum’

NCSC Operasyon Müdürü Paul Chichester, “Spor yapılarını siber güvenliklerini geliştirmeye zaman ayırmaları yönünde ivedilikle uyarıyorum. Siber güvenlik, spor sektörü corona virüsünden geri dönüşü düşündüğü için bariz bir endişe durumu taşımıyor ancak elimizdeki bulgular siber suçluların bu endüstriden kazandıkları paranın etkisinin fazlasıyla gerçek olduğunu gösteriyor” dedi.

British Olympic Association’a (Birleşik Krallık Ulusal Olimpiyat Komitesi) başkanlık eden Hugh Robertson raporu böylesi bir tehditi daha iyi anlayarak, siber güvenliği artırmak konusunda organizasyonlara yardımcı olmak adına “hayati bir ilk adım” olarak tanımladı.