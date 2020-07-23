Pandeminin ardından Çalhanoğlu fırtınası! Milan’ı uçurdu…

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan sezon başı performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Milan’da hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen oyuncular, corona virüsü süreci öncesinde 26 hafta sonunda 9. sırada yer alıyordu. Ancak lige verilen ara sonrasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun yükselen performansıyla Milan için de işler yoluna girmeye başladı.

Hakan Çalhanoğlu performansıyla arkadaşlarını da ayağa kaldırdı. Hakan önceki gün Sassuolo karşısında alınan 2-1’lik zaferin de mimarı oldu, Zlatan İbrahimovic’in attığı gollerin asistlerini yaptı. Parma ve Bologna’dan sonra 6 günde 3. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu bu süreçte 2 gol 5 asistle takımının 9 puan almasına büyük katkı sağladı.

Toplamda 9 gol 8 asist

Yıldız futbolcu, son 9 maçta ise 4 gol ve 7 asist ile oynadı. Hakan Çalhanoğlu’nun göstermiş olduğu bu müthiş performans sonrasında Milan, bitime 3 hafta kala 5. sıraya yani Avrupa Ligi potasına girmeyi başardı. Milli oyuncunun, bu sezon toplamda ise 35 maçta 9 gol ile 8 asisti bulunuyor.

Pioli sözleşme uzattı

Bu arada Hakan Çalhanoğlu’nun hocası Stefano Pioli için uzun süredir yerine gelecek adaylar hakkında spekülasyonlar dolaşıyordu. Ancak İtalyan çalıştırıcı, 2022 Haziran’a kadar sözleşmesini uzattı. Pioli, Kırmızı- Siyahlı ekibin başında 32 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.