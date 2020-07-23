NBA Preseason dört maçla başladı

NBA’de 30 Temmuz’da başlayacak yeni sezon öncesinde takımlar dört preseason maçıyla parkeye çıktı. Orlando’daki Disney World’de yapılan maçlardaki sanal seyirciler dikkat çekti.

Miami Heat ile Sacramento Kings’in karşı karşıya geldiği müsabakada Heat 104-98 ile galibiyete ulaştı. 5/9 üçlük isabetiyle 18 sayı üreten Duncan Robinson, takımının en skoreri oldu. Kings’te ise 19 sayıyla oynayan Buddy Hield, maçın en skoreri oldu.

Ev sahibi olarak sayılan Heat’in maçta kullandığı sanal seyirciler takım hücumdayken “Let’s Go Heat”, takım savunmadayken “Defence” tezahüratı yaptı. Sanal seyirciler geniş bir şerit halindeki ekran aracılığıyla parkede yer aldı.

Takımlar preseason’da üçer hazırlık maçı yapacak. 28 ve 29 Temmuz’da maç oynanmayacak. 30 Temmuz’da ise yarıda kalan NBA sezonu LA Clippers-LA Lakers ve Utah Jazz-New Orleans Pelicans maçları ile kaldığı yerden devam edecek.

Günün toplu sonuçları şöyle:

LA Clippers 99-90 Orlando Magic

Denver Nuggets 89-82 Washington Wizards

Brooklyn Nets 68-99 New Orleans Pelicans

Miami Heat 104-98 Sacramento Kings

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