Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Erol Bulut, Mert Hakan ve transferler…

Sözcü Skor’un yeni podcast programı Muhabir Masası’nda Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen moderatörlüğünde sarı-lacivertlilerin gündemine ışık tuttu.

Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut mu olacak? Mert Hakan’ın imza atma hikayesi… Kruse’nin ayrılma sürecindeki bilinmeyenler… Emre Belözoğlu’nun diğer transfer hamleleri… “Buradan döner mi?” konusu… Tüm bu konular ve çok özel bilgiler Muhabir Masası'nda konuşuldu. (YAYINI DİNLEMEK İÇİN PLAYER’A TIKLAYIN)

İşte sohbetten satır başları…