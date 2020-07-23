Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Erol Bulut, Mert Hakan ve transferler…

Sözcü Skor’un yeni podcast programı Muhabir Masası’nda Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen moderatörlüğünde sarı-lacivertlilerin gündemine ışık tuttu.
Fenerbahçe’nin yeni hocası Erol Bulut mu olacak? Mert Hakan’ın imza atma hikayesi… Kruse’nin ayrılma sürecindeki bilinmeyenler… Emre Belözoğlu’nun diğer transfer hamleleri… “Buradan döner mi?” konusu… Tüm bu konular ve çok özel bilgiler Muhabir Masası'nda konuşuldu. (YAYINI DİNLEMEK İÇİN PLAYER’A TIKLAYIN)
İşte sohbetten satır başları…
- Erol Bulut oldu diyebiliriz. Bodrum’da tatildeydim. Oturuyoruz bir masada. Telefon çaldı, karşıda Erol Bulut. Fenerbahçe işi oldu. Alanya’nın teklif ettiğinin altında bir rakam Fenerbahçe teklif etti, mali anlamda kulübün sıkıntıda olduğu bir dönemde parayı konuşamayız diye konuşulmuş. Kupa finalinden sonra Fenerbahçe onu resmi sitede açıklayacaktır.
- Erol Bulut’un kredisi Aykut Kocaman veya Ersun Yanal kadar fazla değil. Genç ve yükselmeye aday bir hoca. Ama ateşten gömlek.
- Tersten bakarsan şöyle de diyebiliriz. Fenerbahçe’ye Hiddink de gelse 5 ay içinde gönderilebiliyor.
- Mert Hakan neden Kayseri’de imza attı diye sordum. ‘Sivas’tan uzaklaşmak gerekiyordu’ yanıtını aldım. Kayseri’de 5 yıldızlı bir otelde imza atıldı. Sayın Başkan, Kemal Danabaş’ı görevlendirdi. Yakın bir zamanda resmi site açıklama yaptığında o gün çekilmiş fotoğraflar servis edilecek. İmza parası yok, o para 4 yılın içine eklendi. Yıllık ücret 10 milyon olacakken 12 milyona yükseldi. Kulüplerin imza parası verecek gücü kalmadı.
- Emre Belözoğlu Çeşme’de Ahmet Bulut ile buluştu. Ali Koç transferde tam yetki verdi.
- Emre Belözoğlu’nun Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak ile prensip anlaşmasına vardığını öğrendim. Tabii ki imza atılmadan bitti diyemiyorum.
- Caner ve Novak ile imzalanırsa Hasan Ali ile devam etmezler.
- Futbolculardan genel olarak istenen indirim yüzde 15. Oyuncuların üçte ikisi bunu kabul etti. Bazı oyunculara daha yüksek indirim talebiyle gidildi. Bir oyuncudan yüzde 50 indirim istendi. Bu da Samandıra’da krize neden oldu.
- Sportif direktörün, başkanların, yöneticilerin, top toplayıcı çocuk dahil kadar herkesin sahadaki futbolla ilgili bir fikri var. Ama herkesin fikri maç bittikten sonra ortaya çıkıyor. Maç başlamadan önce ‘iyiymiş 11’ sözleri maç bitince ‘onu niye oynatmadın’a dönüyor. Her kulüp için söylüyorum; teknik yorum yapacak sportif direktöre ve başkana hiçbir takımın ihtiyacı yok.
- Kruse kulübe ihtar çekti, yönetim tebligatın 15. son günü Kruse ile konuşuyor. Orta yolu bulalım diyor. Kruse kabul etmiyor. Başkan alacağının yüzde 50’sinin yatırılma talimatı veriyor.