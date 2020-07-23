MAÇ SONUCU | Liverpool 5-3 Chelsea

İngiltere Premier Lig’in şampiyonu Liverpool, 37. hafta karşılaşmasında Anfield Road’da Chelsea’yi konuk etti.

Maça fırtına gibi başlayan şampiyon, 23’te Naby Keita, 38’de Trent Alexander-Arnold ve 43’te Georginio Wijnaldum’un attığı gollerle 3-0’lık üstünlüğü yakalasa da 45+3’te Olivier Giroud’nun golüyle devre 3-1 sona erdi.

Maçın 55. dakikasında Roberto Firmino ile durumu 4-1’e getiren Liverpool, Londra ekibinin art arda gelen golleriyle şoke oldu. Dakikalar 61’i gösterdiğinde Tammy Abraham, 73’ü gösterdiğinde ise Christian Pulisic sahneye çıktı ve Chelsea skoru 4-3’e getirdi.

Ancak 84’te Alexander Oxlade Chamberlain’in attığı gol maçın sonucunu 5-3 Liverpool lehine olarak belirlemiş oldu.

Liverpool bu maçla puanını 96 yaparken, ligin bitimine 1 hafta kala 63 puanda kalan Chelsea, aynı puana sahip Manchester United’a üçüncülük koltuğunu kaptırmış oldu.

Öte yandan maç sonunda düzenlenen törenle Liverpool’a şampiyonluk kupası verildi.