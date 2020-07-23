Lille’den Burak Yılmaz açıklaması: ‘Evet, ilgileniyoruz!’

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş’ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğruladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Galtier, “Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, Burak Yılmaz hakkındaki sözlerine, “Gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Aynı Jose Fonte gibi bir oyuncu profili. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Burak da yaşına rağmen düzenli oynuyor. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Benim de etkilendiğim bir oyuncu profili” şeklinde devam etti.

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Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı olduğu aktarılan Burak Yılmaz’ın 6 milyon TL karşılığında bonservisini alması ve Lille’e imza atması bekleniyor. Fransız ekibinin yetkilileri transfer görüşmesi için İstanbul’da beklerken fesih sonrası Lille’i temsilen bir sağlık heyetinin kontroller için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Pürüzlerin giderilmesi halinde, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın da forma giydiği Lille ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Burak Yılmaz, bu sezon 26 resmi maçta 14 gol attı, 7 de asiste imza attı.