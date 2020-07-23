L’Equipe’ten flaş iddia: Luiz Gustavo’ya Olympique Lyon kancası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, L’Equipe’in haberine göre Fenerbahçe’nin Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’yu gündemine aldı.

Lucas Tousart’ı Hertha Berlin’e gönderen ve mali sıkıntıları nedeniyle gelir elde etmek için Houssem Aouar’ı satmayı planlayan Lyon, Aouar’ın gitmesi halinde 6 numara pozisyonuna Gustavo takviyesini düşünecek.

L’Equipe’in haberinde Fenerbahçe’nin mali problemleri nedeniyle Gustavo’nun maaş sıkıntısı yaşadığı ve bu sebeple de Fransa’ya dönmeye sıcak bakacağı ifade edildi. Marsilya günlerinde Gustavo ile çalışan Lyon’un teknik direktörü Rudi Garcia da eski öğrencisine onay verdiği ifade edildi.

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Yüksek maaş sıkıntısı…

Juninho Pernambucano’nun da onay verdiği transfer gerçekleşirse Lyon’un savunmacı orta saha eksiği kapanacak ancak haberde Gustavo’nun yüksek maaş talep edebileceği ve transferin bu yönüyle de düşünüldüğü belirtildi. Olympique Lyon Başkanı Jean Michael Aulas da şimdilik bekleme taraftarı.

Marsilya’dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.