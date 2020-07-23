Kız kardeşini köpekten kurtaran 6 yaşındaki Bridger Walker, fahri dünya şampiyonu ilan edildi!

Dört yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve canını tehlikeye atan Bridger Walker bu kez de WBC (Dünya Boks Konseyi) tarafından ödüllendirildi.

Köpeğin yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırılan ve geçirdiği iki saatlik bir ameliyatta yanağına 90 dikiş atılan Walker, WBC tarafından fahri şampiyon ilan edildi.

Unutulmaz şampiyonların beline taktığı ikonik kemerle ödüllendirilen Walker için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman “WBC’nin yeni dünya şampiyonu! Bridger Walker: Gezegenin en cesur adamı! Seninle gurur duyuyoruz sevgili Bridger, sen gerçek bir kahramansın” ifadelerini kullandı. 10 Temmuz'da yaşanan olay, çocukların halası Nicole Walker'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmış ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. İki kardeş, hem sosyal medyanın hem de sinemada süper kahraman karakterlerini canlandıran birçok oyuncu tarafından paylaşılmıştı.

‘Biri ölecekse bu ben olmalıyım…’

Halası yüz binlerce beğeni alan paylaşımında 6 yaşındaki Bridger Walker'ın saldırıdan sonra, babasının neden araya girdiği yönündeki sorusuna “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” cevabını verdiğini aktarmıştı.

WBC’nin yanı sıra ünlü isimler de Bridger’e destek mesajları verirken oyuncu Anne Hathaway, “Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterim Bridger” dedi. Brtidger Walker’ın Avengers serisinin hayranı olduğu kaydedilirken seride Captain America karakterini canlandıran Chris Evans da, Bridger için bir video kaydederek desteğini gösterdi. Evans, “Sen bir kahramansın, kardeşin senin gibi bir abisi olduğu için çok şanslı” diyerek Bridger'a orijinal Captain Amerika zırhı göndereceğini söyledi.