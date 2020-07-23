Kadın hentbolcular Pınar Gültekin için koştular

Kadınlar Hentbol Süper Lig hazırlıklarını Antalya’da Düzlerçamı Milli Parkı içinde bulunan Güver Uçurumu’nda kros antrenmanıyla sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, son çalışmasında Muğla’nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin için koştu. Kadrosunda 18 yaşında 9 oyuncunun yer aldığı Muratpaşa Belediyespor’un oyuncuları, kros antrenmanı öncesinde ‘Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığın yüz karasıdır’ yazılı pankart açtı ve alkışlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Takım kaptanı ve aynı zamanda bir çocuk annesi Diğdem Hoşgör, “Artık kalbimizin dayanacağı bir acı daha kalmadı. Takım olarak ‘Yeter artık’ diyoruz ve kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya yönelen şiddeti lanetliyoruz” dedi.