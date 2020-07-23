SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Kadın hentbolcular Pınar Gültekin için koştular

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, son antrenmanında, vahşice öldürülen Pınar Gültekin (27) için koştu. Sporcular, antrenman öncesinde 'Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığın yüz karasıdır' yazılı pankart açtı.

10:51 -
Haberler Diğer
Kadın hentbolcular Pınar Gültekin için koştular

Kadınlar Hentbol Süper Lig hazırlıklarını Antalya’da Düzlerçamı Milli Parkı içinde bulunan Güver Uçurumu’nda kros antrenmanıyla sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, son çalışmasında Muğla’nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin için koştu. Kadrosunda 18 yaşında 9 oyuncunun yer aldığı Muratpaşa Belediyespor’un oyuncuları, kros antrenmanı öncesinde ‘Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığın yüz karasıdır’ yazılı pankart açtı ve alkışlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Takım kaptanı ve aynı zamanda bir çocuk annesi Diğdem Hoşgör, “Artık kalbimizin dayanacağı bir acı daha kalmadı. Takım olarak ‘Yeter artık’ diyoruz ve kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya yönelen şiddeti lanetliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Pınar Gültekin
Son güncelleme: 10:56 23.07.2020