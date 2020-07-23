Juventus şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti!

İtalya Serie A’nın lideri Juventus, 35. hafta karşılaşmasında Udinese’ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Matthijs de Ligt’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip Udinese 52. dakikada Ilija Nestorovski ile skoru 1-1’e getirirken 90+2’de Seko Fofana attığı golle lidere şoku yaşattı ve Udinese sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Juventus bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını teperken 80 puanda kaldı. Udinese ise puanını 39 yaparak küme düşme hattından uzaklaşma adına kritik bir galibiyet elde etti.