Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı

CAN ÇAPAR – SÖZCÜ / TFF 1. Lig’de şampiyon olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Hatayspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Pazartesi günü Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’un son dakika olarak verdiği ayrılık haberini, gün içerisinde yalanlayan Hatayspor, 3 gün sonra (bugün) Twitter’dan açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, “Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz. Hatayspor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/7KHwUtCHyL — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 23, 2020

DHA’nın geçtiği son dakika haberine göre; Hatayspor, Süper Lig’de birçok takımı çalıştırmış olan 65 yaşındaki Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Mehmet Altıparmak, son 3 sezonda TFF 1. Lig’den Süper Lig’e Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’u taşımıştı. Altıparmak’ın bu kırılması güç başarısı lig rekoru olarak tarihe geçmişti.

HABERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

SÖZCÜ'den Can Çapar, başarı teknik adam Mehmet Altıparmak'a iki gün önce yaptığı röportajda basında çıkan ‘Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı' haberlerini sormuş ve şu yanıtı almıştı;

“Son derece manidar bir oyun bu. Kupayı kaldırdıktan sonra bunun yapılmış olması çok ama çok manidar. Türkiye'de böyle şeyler olmasına alıştık. Bu; ‘Hatayspor Süper Lig'e çıktı, burada büyük bir pasta var' diye düşünüp o pastayı yeme derdine düşenlerin bir oyunu. Herkes kendi tarafını Hatay'a getirme ve o pastadan pay alma derdine düştü. Bu amaca spor ajansları da alet oldu. Teyit edilmeden bu haberin servis edilmesi bana ve kulübe yapılan büyük bir ayıp. Haberin hangi kaynağa dayandırıldığı açıklanmalı”

“O SIRA TELEFONUM ÇALDI”

Teknik Direktör Altıparmak, görevine son verildiği haberleri üzerine yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı; “Kupayı aldık ve otobüse geçtik. O sırada telefonum çaldı ve bana söylendi. Yönetimi aradım ve kimsenin böyle bir karar almadığını hatta kimsenin bu haberden haberdar olmadığını öğrendim. Bunu bana Erzurum ve Gazişehir'de de yaptılar. Pastadan pay almak isteyen kitle Türkiye'de ağırlığı olan bir kitle ki bu tür oyunları rahatlıkla oynayabiliyorlar. Onlara sorduğumuzda da ‘Biz kaynağımızı söyleyemeyiz' deniyor. Ben emek harcadım ve harcamaya devam ediyorum. Ben buradan ayrılabilirim ama bunun bir usulü vardır. Ama hiç kimsenin haberi olmadan böyle bir şeyin yaptırılması çok ayıp ve büyük bir terbiyesizlik…”

‘HATAYSPOR’DA DEVAM EDECEĞİM ‘DEMİŞTİ

Hatayspor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkaran Mehmet Altıparmak, 15 Temmuz Çarşamba günü SÖZCÜ’ye özel röportaj vermişti. Can Çapar’a konuşan Altıparmak, yoluna Hatayspor ile Süper Lig’de devam edeceğini belirtmişti.

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“SİYASETİN OLACAK Kİ TUTUNABİLESİN”

Süper Lig’de 1. Lig’in şampiyon hocalarına yeterince kredi ve şans verilmediğini ifade eden Altıparmak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bunun benim için bir kriteri yok. Hangi kulüp olursa olsun benim yanımda ve arkamda olabilecek, projesi olan her kulüpte başarılı oldum. Benim tek derdim de bu zaten. Bunun bir ligi yok benim için. Ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Biz işimizi doğru düzgün yapıyoruz. Hocaların Türkiye’de nereden nereye nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Siyasetin olacak ki tutunabilesin. Ama biz tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen grubun içindeyiz. Türk futbolunda alttan direktör olarak kaliteli bir nesil geliyor. Şu anda yukarıda hocaların onlardan bir farkı yok. Bu biraz kendini geliştirme işi. Şampiyonluğun ligi olmaz. Bir yerden sonra kendini ispatlama derdin olmuyor çünkü seni artık tanıyorlar. Bu lige damga vurduk, Süper Lig’e de damga vuracağız.”

“SÜPER LİG'DE HERKESİN KONUŞACAĞI BİR TAKIM OLACAĞIZ”

“Herkesin konuşacağı bir takım olacağız, Süper Lig'de devamlı oynayan bir takım yaratmak; birinci önceliğimiz bu. Bütçe gibi etmenler de önemli. Elimizdekileri önümüze koyup ona göre karar vereceğiz. Bizim de istediğimiz oyuncular muhakkak var. Onlarla alakalı istişare edeceğiz”