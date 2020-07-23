Fenerbahçe’den Luiz Gustavo paylaşımı

Fransa takımlarından Lyon’un transfer etmek istediği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, sarı lacivertlilerin son yaptığı antrenmanda yer aldı. Bir süredir antrenmanlara katılmayan ve Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde yapılan antrenmandan yayınladığı fotoğraflarda Luiz Gustavo’ya yer verdi.

Ç. Rizespor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/1fK2Lro4af — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 23, 2020

L'Equipe'in haberine göre; Lyon, Fenerbahçe'nin Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu gündemine aldı. Lucas Tousart'ı Hertha Berlin'e gönderen ve mali sıkıntıları nedeniyle gelir elde etmek için Houssem Aouar'ı satmayı planlayan Lyon, Aouar'ın gitmesi halinde 6 numara pozisyonuna Gustavo takviyesini düşünecek.

L'Equipe'in haberinde Fenerbahçe'nin mali problemleri nedeniyle Gustavo'nun maaş sıkıntısı yaşadığı ve bu sebeple de Fransa'ya dönmeye sıcak bakacağı ifade edildi. Marsilya günlerinde Gustavo ile çalışan Lyon'un teknik direktörü Rudi Garcia da eski öğrencisine onay verdiği ifade edildi.

Juninho Pernambucano'nun da onay verdiği transfer gerçekleşirse Lyon'un savunmacı orta saha eksiği kapanacak ancak haberde Gustavo'nun yüksek maaş talep edebileceği ve transferin bu yönüyle de düşünüldüğü belirtildi. Olympique Lyon Başkanı Jean Michael Aulas da şimdilik bekleme taraftarı.

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