Fenerbahçe’de flaş Nabil Dirar gelişmesi! Yol ayrımı…

Yeni sezon yapılanması çerçevesinde kadrodaki bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sözcü Skor editörü Alican Özcan’ın haberine göre; Sarı lacivertli takımın 34 yaşındaki futbolcusu Nabil Dirar’ı evindeki özel eşyalarını Belçika’ya yolladı.

Eylül 2019’da 2 yıllık sözleşme imzalanan Faslı futbolcunun geçtiğimiz günlerde kaptan Emre Belözoğlu ile tartışma yaşadığı haberleri kamuoyunu meşgul etmişti. Dirar’ın arabasını ve evindeki eşyaları Belçika’ya yollama kararı ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Takımın yaptığı son antrenmanda sahaya çıkan tecrübeli savunma oyuncusu eşyalarını, Belçika’da yaşayan akrabası Ahmed Yassine Cherkaoui’ye gönderdiği öğrenildi. Dirar’ın akrabası olan Cherkaoui, daha önce Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmıştı.

Süper Lig’de bu sezon 27 maça çıkan Dirar, 2 gol attı. Deneyimli futbolcu 2017 yılında Monaco’dan 3,5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

YENİ DURAĞI CLUB BRUGGE OLABİLİR!

Bir dönem Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu, Belçika takımlarından Club Brugge ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak sarı lacivertli takımla anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer resmiyet kazanmamıştı. Fenerbahçe’den ayrılık hazırlığı yapan Dirar’ın, Belçika ekibi ile görüştüğü ve yeni takımının Brugge olabileceği belirtildi.