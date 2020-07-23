Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 55 puanla 5. sırada yer alan Galatasaray, 44 puanla 8. sıradaki Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak. Sezonun son döneminde aldığı puan kayıplarıyla konuşulan Galatasaray, son maçı kazanarak yeni sezon planlarına başlamanın planları içerisinde. İşte Antalyaspor Galatasaray maçı yayın bilgileri…

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in son haftası açılış mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray 24 Temmuz Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak maç saat 21.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Suat Arslanboğa.

GALATASARAY’DA ANTALYA MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü’nde yer alan bilgilere göre, Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımımız, kafilemizin kamp yaptığı Sueno Hotels Deluxe Belek’in sahiplerinden olan ve geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, kulübümüzün 17799 sicil numaralı üyesi Onur Korkmaz için hazırlanan pankartın önünde ailesi fotoğraf vererek Korkmaz’ı andı.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Sofiane Feghouli.