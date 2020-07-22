TFF 1. Lig’de Play-Off heyecanı! Bursaspor, Adana Demirspor, Akhisarspor, F. Karagümrük…

TFF 1. Lig’de normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olabilmek için Play-Off turunda kozlarını paylaşıyor. Play-Off’ta lig üçüncüsü Adana Demirspor ile lig altıncısı Bursaspor, lig dördüncüsü Akhisarspor ile de lig beşincisi Fatih Karagümrük eşleşti. Saat 21:00’da başlayan karşılaşmaların canlı skor takibini sayfamızda bulabilirsiniz! (Sayfayı güncellemek için TIKLAYIN!)
Play-Off rövanş maçları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.