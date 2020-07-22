TFF 1. Lig’de Play-Off heyecanı! Bursaspor, Adana Demirspor, Akhisarspor, F. Karagümrük…

TFF 1. Lig’de normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olabilmek için Play-Off turunda kozlarını paylaşıyor. Play-Off’ta lig üçüncüsü Adana Demirspor ile lig altıncısı Bursaspor, lig dördüncüsü Akhisarspor ile de lig beşincisi Fatih Karagümrük eşleşti. Saat 21:00’da başlayan karşılaşmaların canlı skor takibini sayfamızda bulabilirsiniz! (Sayfayı güncellemek için TIKLAYIN!)

BURSASPOR 0-0 ADANA DEMİRSPOR (İlk yarı sona erdi)

Bursaspor XI: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak, Traore, Özer, Seleznov

Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak, Traore, Özer, Seleznov A. Demirspor XI: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, M. Akyüz

Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, M. Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 AKHİSARSPOR (İlk yarı sona erdi)

Dakika 34′ Konuk ekip Akhisarspor, Bertuğ Bayar’ın golüyle skoru 1-1 ‘e getirdi.

Konuk ekip Akhisarspor, Bertuğ Bayar’ın golüyle skoru ‘e getirdi. Dakika 18′ Erik Sabo’nun penaltıdan attığı golle Karagümrük 1-0 öne geçti.

Erik Sabo’nun penaltıdan attığı golle Karagümrük öne geçti. F. Karagümrük XI : Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech

: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech Akhisarspor XI: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason, Eray, Vrsajevic, Onur, Bertuğ

Play-Off rövanş maçları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.