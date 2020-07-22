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TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’e son bilet…

TFF 1. Lig’de play-off zamanı. Şampiyon Hatayspor ve ligi ikinci bitiren Erzurumspor, Süper Lig’e çıkan ekipler olmuştu. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off maçları ise bu akşam başlıyor. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig’e son bileti kapmak için mücadele edecek. İşte TFF 1. Lig play-off maç programı…

11:23 -
Haberler Futbol
TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’e son bilet…

TFF 1. Lig'de normal sezon, Hatayspor'un şampiyonluğu ile sonuçlandı. Şampiyon Hatayspor ve lig ikincisi Erzurumspor, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'e yükselen son takım ise play-off maçları sonrasında belli olacak. İşte TFF 1. Lig play-off maçlarıyla ilgili son bilgiler…

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig play-off yarı final mücadeleleri bu akşam başlayacak. Bursaspor Adana Demirspor ve Karagümrük Akhisarpor maçları, bu akşam 21.00'da oynanacak. Play-off yarı final ikinci maçları ise 26 Temmuz'da oynanacak. Bu eşleşmeleri kazanan takımlar, play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. TFF, finalin hangi şehirde oynanacağını henüz açıklamadı

 