SON DAKİKA! UEFA’dan Fenerbahçe’ye para cezası!

UEFA, Fenerbahçe’nin 20 Mayıs 2016’da imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getiremediği için sarı lacivertli kulübe yaptırım uygulanmasına karar verdi. UEFA’dan yapılan açıklamada, “Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe’nin 19 Temmuz 2019’da uygulanan şartları karşılayamadığını tespit etti” ifadelerini kullandı.

Verilen karara göre; FFP kurallarını ihlal eden Fenerbahçe’nin 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon euro kesinti yapılacak. Öte yandan sarı lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019’a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon euro’ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

Bu sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe’nin, 2020-21 sezonunda Avrupa’ya gitme ihtimali bulunmuyor.

İşte UEFA’dan yapılan yazılı metin;