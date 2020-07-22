SON DAKİKA | Galatasaray’da Mariano ile yollar ayrıldı!

Galatasaray’da sezonun bitmesine bir hafta kala Selçuk İnan’dan sonra bir ayrılık daha açıklandı. Brezilyalı yıldız Mariano, Galatasaray’a veda etti.
Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariano, Galatasaray’a son antrenmanına çıktı. Mariano , idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.
İşte Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım…
Galatasaray’daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.
Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano! pic.twitter.com/eZX2hhd7Ap
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 22, 2020