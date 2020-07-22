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Sözcü

SON DAKİKA | Galatasaray’da Mariano ile yollar ayrıldı!

Son dakika,,, Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Mariano ile yolların ayrıldığını duyurdu.

13:15 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Galatasaray’da Mariano ile yollar ayrıldı!

Galatasaray’da sezonun bitmesine bir hafta kala Selçuk İnan’dan sonra bir ayrılık daha açıklandı. Brezilyalı yıldız Mariano, Galatasaray’a veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariano, Galatasaray’a son antrenmanına çıktı. Mariano , idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

İşte Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım…

 

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Son güncelleme: 13:28 22.07.2020