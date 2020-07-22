SON DAKİKA | Galatasaray’da Mariano ile yollar ayrıldı!

Galatasaray’da sezonun bitmesine bir hafta kala Selçuk İnan’dan sonra bir ayrılık daha açıklandı. Brezilyalı yıldız Mariano, Galatasaray’a veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariano, Galatasaray’a son antrenmanına çıktı. Mariano , idmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

İşte Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım…