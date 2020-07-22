Slaven Bilic’in takımı WBA, Premier Lig’e döndü! Championship’te mucize dolu final!

İngiltere’de teknik direktör Slaven Bilic’in takımı West Bromwich Albion, sahasında ağırladığı QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı ve Premier Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Sahasında kümede kalma mücadelesi veren Barnsley’i ağırlayan Brentford 2-1’lik mağlubiyetle ligi ikinci sırada tamamlamayı başaramadı ve üçüncü olarak play-off turuna kaldı.

Premier Lig’e yükseleecek üçüncü ekibin belirleneceği play-off turunun diğer takımları ise Fulham, Cardiff City ve Swansea City oldu.

Reading’i deplasmanda 4-1 yenen ve 70 puana yükselene Swansea City, aynı puandaki Nottinngham Forets’ın evinde Stoke City’ye 4-1 yenilmesinin ardından rakibini averajla geride bırakarak altıncı oldu ve play-off biletini mucizevi şekilde kaptı.

12 PUAN SİLİNİNCE KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan Championship’ten düşen takımlar ise Wigan Athletic, Charlton Athletic ve Hull City oldu. Sezonu 59 puanla 13. sırada tamamlayan Wigan, 12 puan silme cezası olduğu için 47 puanla 23. sıraya geriledi ve Barnsley’in yerine küme düşen ekip oldu.