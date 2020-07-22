ÖZEL | “Haram müzenize haram bir kupa daha eklediniz” demişti! 2 yıl hapsi isteniyor

Hayati ARIGAN / SÖZCÜ HABER AJANSI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Twitter’deki sosyal medya hesabından Mehmet S.’nin kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Mehmet S., savcılık ifadesinde “O.ç. Fatih Terim, a..k…nun çocuğu Hasan Şaş, Fetocu Albayrak haram müzenize haram bir kupa daha eklediniz” şeklinde sözleri kendisinin yazmadığını, ancak twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiğini söyledi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık dosya kapsamında yer alan şikayetçi beyanı, sanık savunması, açık kaynak kodlu tespit raporu, mesaj ekran görüntüsü, tutanaklar ile delilleri bir bütün olarak değerlendirerek şüphelinin Fatih Terim’e karşı şikayete konu sözleri demek suretiyle sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Mehmet S., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.