Mert Hakan Yandaş’tan imza parası yok! Senelik milyon TL…

Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan için devreye giren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuya imzayı Kayseri'de attırdı.

Yeni sezonda sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yönetici Kemal Danabaş ve Mert Hakan yaklaşık 1 ay önce Kayseri'de bir araya geldi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da yakınlığı bulunan Fenerbahçeli bir iş adamının da yer aldığı buluşmada bütün detaylar konuşuldu ve Mert Hakan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Kayseri'de yapılan Bu gizli görüşmede transfer sonlandırıldı.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Mert Hakan'ın sarı-lacivertli kulüpten alacağı ücret de belli oldu. 4 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenilen Mert Hakan'ın, sezon başına 10-12 milyon lira kazanacağını belirtildi. İmza parasının olmayacağı, yıllık ücretin de buna göre belirlendiği aktarıldı.