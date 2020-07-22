Manchester United’ı 18’lik Mason Greenwood kurtardı! Tarihe geçti…

İngiltere Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında West Ham United ile 1-1 berabere kalan Manchester United’da, genç futbolcu Mason Greenwood geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Paul Pogba, penaltıya sebebiyet verince Michail Antonio’nun golüyle West Ham United soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Manchester United, 51. dakikada 18 yaşındaki futbolcusu Mason Greenwood ile skoru 1-1’e getirse de mücadele bu skorla sona erdi.

Manchester United bu sonuçla puanını 63 yaptı ve dördüncü sıraya yükseldi. West Ham United ise puanını 38 yaptı.

GREENWOOD TARİHE GEÇTİ

Manchester United’ın kanat oyuncusu Greenwood, West Ham United ağlarını sarsarak 18 yaşında ‘Kırmızı Şeytanlar’ formasıyla bir sezonda 10’dan fazla gol atan ilk futbolcu oldu.

Greenwood, Premier Lig’de tarihinde ise; Michael Owen (1997-98) ve Robbie Fowler’ın (1993-94) ardından bunu başaran üçüncü isim oldu.