Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olacak?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Lig’de gecenin maçında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Premier Lig şampiyonluğunu geçtiğimiz haftalarda ilan eden Liverpool, bu akşam Anfiled Stadı’nda yükselen grafiğe sahip Chelsea’yi ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ise haberimizde…

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 37. haftasında bu akşam Liverpool sahasında Chelsea’yi konuk edecek. Saat 22.15’te başlayacak karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Liverpool’da Joel Matip ve Jordan Henderson sezonu kapatmıştı. Dejan Lovren ve James Milner’ın durumları maç saati netlik kazanacak.

Chelsea’de ise Billy Gilmour ameliyat olup sezonu noktalamıştı. N’Golo Kante’de tamamen iyileşmediği biliniyor, Christian Pulisic’in durumu da maç saatinde belli olacak.