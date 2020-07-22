Ekrem İmamoğlu’ndan esprili Beşiktaş paylaşımı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş semtindeki altyapı sorununu çözdüklerini dile getirdi.

Beşiktaş Meydanı’ndaki altyapı sorununu da çözdük. Yıllardır denize akan kanalizasyona son verdik; yağmur sonrası Meydan, Sinan Paşa Camii ve Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi de artık sular altında kalmayacak. pic.twitter.com/2iZAGsBUeI — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 21, 2020

İmamoğlu, “Beşiktaş Meydanı’ndaki altyapı sorununu da çözdük. Yıllardır denize akan kanalizasyona son verdi; yağmur sonrası Meydan, Sinan Paşa Camii ve Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi de artık sular altında kalmayacak” yazılı bir paylaşım yaptı.

Twitter’da bir kullanıcı ise İmamoğlu’nun tweet’ini alıntılayarak, “Neyini çözdün acaba? Son 50 yılda Beşiktaş altyapısından doğru düzgün 10-15 topçu çıkmadı be” ifadelerini kullandı.

Kullanıcının esprili yanıtını cevapsız bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise, “Biz İstanbul’daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz Beşiktaş da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbola kazandıracaktır. ‘Bırakmam seni’ demekten vazgeçmeyin” şeklinde bir paylaşım yaptı.