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Sözcü

Beşiktaş’tan Burak Yılmaz’a şartlı transfer izni!

Fransa'nın Lille takımı ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminden transfer için izin istediği öğrenildi. Siyah beyazlı kulüpten alacaklarının yarısı karşılığında sözleşme feshi talebi eden Burak Yılmaz'a, Beşiktaş yönetimi farklı bir teklifle geldi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
20:11 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’tan Burak Yılmaz’a şartlı transfer izni!

Ocak 2019’da olaylı şekilde Beşiktaş’a transfer olan 35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, Fransa’nın Lille takımına transferi için siyah beyazlı kulüpten izin istedi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı bulunan tecrübeli futbolcu, 6 milyon lirayı talep ederken geriye kalan 6 milyon TL’nin bonservis ücreti olarak sayılmasını talep etti. Ancak Beşiktaş yönetimi 12 milyon TL’nin tamamının bonservis bedeli sayılmasını istedi.

Milli futbolcu ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, İstanbul’a gelen Lille yöneticilerinin transferi bitirmek için yoğun çaba sarfediyor.

Fransa’nın köklü kulübü Lille, Burak Yılmaz’a yıllık 2,5 milyon euro maaş vermeyi planlarken, yıldız ismin gelecek sezon Ligue 1’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2021’de bitecek olan Burak Yılmaz’ın transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig’de 25 maça çıkan golcü futbolcu, 13 gol atıp 7 asist yaptı.

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Son güncelleme: 20:15 22.07.2020