Beşiktaş’ta soğuk savaş! 8-10 transfer isteyen Yalçın yönetimden hamle bekliyor…

Ligi'ni garantileyen ve lig üçüncülüğü şansını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Mevcut kadronun yetersizliğinden dert yanan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 2 stoper, 1 forvet, 2 kanat, 1 sol bek, 1 orta saha (10 numara) ve 1 de ön libero olmak üzere en az 8 transfer talep ettiğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Yalçın, şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için bu transferlerin gerçekleşmesini istiyor.

BELİRSİZLİK VAR

TÜM olumsuzluklara rağmen Yalçın'ın bu talebi yönetim katında henüz karşılığını bulmadı. Siyah-beyazlı idareciler maddi sıkıntılar ve devam eden sözleşmelerdeki indirim çalışmaları nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Ortaya çıkan belirsizlik Ümraniye'de soğuk savaş havası yarattı. Bir yandan TFF'deki harcama limitiyle ilgili çıkacak kararı bekleyen yönetimin, önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'a karşı nasıl bir refleks vereceği merak konusu.

GÖKHAN VE CANER SON VİRAJDA

GENÇLERBİRLİĞİ maçının ardından sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in akıbeti belli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcuya 3'er milyon ile 10 maç üzerinden bonusların yer aldığı 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Tecrübeli futbolcular, kesin cevaplarını yönetime iletecek. Öte yandan Atiba'nın 500 bin Euro'ya 1 yıl daha oynamaya hazır olduğu ve sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

VİDA’NIN MALİYETİ 20 MİLYON EURO

KARTAL'DA 3.7 milyon Euro'yla en çok kazanan futbolcu olan Domagoj Vida'nın Fikret Orman döneminde yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Ajansspor'da yer alan habere göre tabir-i caizse kulübün anahtarı Vida'ya verilmiş. İşte Hırvat stoperin sözleşmesi: 1.64 milyon Euro menajerlik ücreti, 1.5 milyon Euro imza parası, 4.5 yıllık maaş 16.65 milyon Euro ve faiz borcu 625 bin Euro'yla toplam maliyet 20 milyon 415 bin Euro.