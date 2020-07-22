Beckham’dan sıfır çeken takımı hakkında ilk yorum

ABD Futbol Ligi’nde (MLS) bu sezon mücadele etmeye başlayan David Beckham’ın kurduğu Inter Miami, ilk beş maçında henüz puan alamadı. Son olarak sahasında NYCFC’ye 1-0 yenilen Inter Miami’nin bu kötü başlangıcı sonrası David Beckham, taraftarlardan sabır istedi.

İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan eski futbolcu David Beckham, kariyerine başladığı ve büyük başarılara imza attığı Manchester United’ı örnek göstererek “Manchester United bir günde inşa edilmedi” değerlendirmesinde bulundu. David Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımıyla gurur duyduğunu ve zamana ihtiyaçları olduğunu yazdı.

Resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan David Beckham, şu ifadeleri kullandı:

“Bu uzun bir yol… Bazen mola vermeniz gerekebilir. Manchester United, Real Madrid, La Liga ve Premier Lig bir günde inşa edilmedi. Takımlar, futbolcular ve kulüpler büyümek için zamana ihtiyaç duyarlar. Bunu başardıklarında da yaşanan zorlu zamanlar hatırlanmaz. Takımımla, kulübümle ve muhteşem taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Sabır erdemdir.”